Сехудо подерется с Ядуном на UFC Fight Night 252 (журналист Майк Коппинджер)

Генри Сехудо и Сун Ядун подерутся на турнире UFC Fight Night 252.

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, поединок в легчайшем весе между Генри Сехудо и Суном Ядуном пройдет в ночь на 23 февраля в Сиэтле (Вашингтон) в рамках турнира UFC Fight Night 252.

Сехудо идет на серии из двух поражений, проиграв Алджамейну Стерлингу и Мерабу Двалишвили. Ядун в марте-2024 проиграл Петру Яну.

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