Винисиус Оливейра уверен в победе над Мерабом: «Я повалю его и заставлю устать»

Винисиус Оливейра заявил, что победит Мераба Двалишвили.

«Для начала я повалю Мераба на землю, чтобы доказать свое превосходство. Я полностью в этом уверен.

Он устанет, я буду давить на него. Никто не давит на него, потому что все бойцы, дравшиеся с ним, боялись его тейкдаунов. А я нет. Буду давить на него все время. Моя защита непреодолима», − сказал боец легчайшего веса UFC Винисиус Оливейра.

Винисиус Оливейра − об Умаре: «Он боится меня. Я − охотник на россиян»