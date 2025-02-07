Винисиус Оливейра уверен в победе над Мерабом: «Я повалю его и заставлю устать»
Винисиус Оливейра заявил, что победит Мераба Двалишвили.
«Для начала я повалю Мераба на землю, чтобы доказать свое превосходство. Я полностью в этом уверен.
Он устанет, я буду давить на него. Никто не давит на него, потому что все бойцы, дравшиеся с ним, боялись его тейкдаунов. А я нет. Буду давить на него все время. Моя защита непреодолима», − сказал боец легчайшего веса UFC Винисиус Оливейра.
Винисиус Оливейра − об Умаре: «Он боится меня. Я − охотник на россиян»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем