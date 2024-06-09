Имавов не считает ранней остановку в бою с Каннониром: «Правила говорят, что нужно защищаться все время. Джаред этого не делал»

Нассурдин Имавов объяснил, почему не считает ошибочным решение судьи в бою с Каннониром.

«Была ли остановка ранней? Абсолютно нет. Работа рефери − решать, способен ли боец продолжать бой.

Каннонир получил много ущерба, мог получить еще больше, если бы бой продолжился. Поэтому я думаю, что решение было верным.

Он не был активным, получил большой урон. Правила говорят, что нужно защищать себя все время. Джаред этого не делал», − сказал средневес UFC Нассурдин Имавов.

Напомним, что Имавов победил техническим нокаутом в четвертом раунде: Нассурдин атаковал Каннонира серией ударов, Джаерд находился на ногах и в сознании, но судья остановил поединок.

Имавов поблагодарил фанатов за поддержку после боя с Каннониром: «Идем за поясом»

Стерлинг раскритиковал остановку в бою Имавова и Каннонира: «Это было ужасно»