Имавов не считает ранней остановку в бою с Каннониром: «Правила говорят, что нужно защищаться все время. Джаред этого не делал»
Нассурдин Имавов объяснил, почему не считает ошибочным решение судьи в бою с Каннониром.
«Была ли остановка ранней? Абсолютно нет. Работа рефери − решать, способен ли боец продолжать бой.
Каннонир получил много ущерба, мог получить еще больше, если бы бой продолжился. Поэтому я думаю, что решение было верным.
Он не был активным, получил большой урон. Правила говорят, что нужно защищать себя все время. Джаред этого не делал», − сказал средневес UFC Нассурдин Имавов.
Напомним, что Имавов победил техническим нокаутом в четвертом раунде: Нассурдин атаковал Каннонира серией ударов, Джаерд находился на ногах и в сознании, но судья остановил поединок.
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