Стерлинг раскритиковал остановку в бою Имавова и Каннонира: «Это было ужасно»

Алджамейн Стерлинг раскритиковал судью боя Нассурдина Имавова и Джареда Каннонира.

«Это была ужасная остановка. Да ладно, ребята», − написал в соцсетях полулегковес UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что Имавов победил Каннонира техническим нокаутом в четвертом раунде: в момент остановки боя был на ногах и в сознании, но пассивно, по мнению судьи в клетке, защищался от атак .

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