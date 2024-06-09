Стерлинг раскритиковал остановку в бою Имавова и Каннонира: «Это было ужасно»

Теги UFC MMA Алджамейн Стерлинг Джаред Каннонир Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг раскритиковал судью боя Нассурдина Имавова и Джареда Каннонира.

«Это была ужасная остановка. Да ладно, ребята», − написал в соцсетях полулегковес UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что Имавов победил Каннонира техническим нокаутом в четвертом раунде: Джаред в момент остановки боя был на ногах и в сознании, но пассивно, по мнению судьи в клетке, защищался от атак Имавова.

Имавов поблагодарил фанатов за поддержку после боя с Каннониром: «Идем за поясом»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий