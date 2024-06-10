Каннонир – о поражении Имавову: «Я не чувствую, что проиграл. У меня отобрали бой»

Джаред Каннонир заявил, что у него «украли» бой с Нассурдином Имавовым.

«Возможность совершать великие дела в значительной степени была украдена у меня... Я не чувствую, что проиграл этот бой. Мне кажется, что у меня просто его отобрали», – заявил боец UFC Джаред Каннонир.

Напомним, Нассурдин Имавов победил Каннонира техническим нокаутом в четвертом раунде.

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