Судья боя Имавов − Каннонир пообещал пересмотреть решение по остановке: «Я все понимаю»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Джаред Каннонир Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

Судья Джейсон Херцог проанализирует остановку в бою Имавова и Каннонира.

«Я все понимаю. Знаю, что видел в момент боя, но получил достаточно отзывов, говорящих мне, что ситуацию нужно пересмотреть. И я это сделаю», − написал в соцсетях судья Джейсон Херцог.

Имавов не считает ранней остановку в бою с Каннониром: «Правила говорят, что нужно защищаться все время. Джаред этого не делал»

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