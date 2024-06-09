Судья боя Имавов − Каннонир пообещал пересмотреть решение по остановке: «Я все понимаю»

Судья Джейсон Херцог проанализирует остановку в бою Имавова и Каннонира.

«Я все понимаю. Знаю, что видел в момент боя, но получил достаточно отзывов, говорящих мне, что ситуацию нужно пересмотреть. И я это сделаю», − написал в соцсетях судья Джейсон Херцог.

Имавов не считает ранней остановку в бою с Каннониром: «Правила говорят, что нужно защищаться все время. Джаред этого не делал»

Стерлинг раскритиковал остановку в бою Имавова и Каннонира: «Это было ужасно»