Каннонир вызвал Имавова на реванш: «Я бы хотел все исправить дома у Нассурдина в Париже»
Джаред Каннонир хочет реванш с Нассурдином Имавовым.
Напомним, что Каннонир проиграл Имавову техническим нокаутом в четвертом раунде мейн-ивента UFC on ESPN 57.
«Подаю запрос о реванше. UFC едет в Париж в сентябре, и я бы хотел отправиться домой к Нассурдину и исправить ситуацию.
У Имавова будет преимущество домашнего поля, там не будет людей, скандирующих: «С-Ш-А, С-Ш-А».
Вот что я хочу сделать. Моя цель − матч-реванш с Париже. Он приехал ко мне, а я теперь буду рад отправиться во Францию», − сказал средневес UFC Джаред Каннонир.
Каннонир – о поражении Имавову: «Я не чувствую, что проиграл. У меня отобрали бой»