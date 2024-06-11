Каннонир вызвал Имавова на реванш: «Я бы хотел все исправить дома у Нассурдина в Париже»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Джаред Каннонир Нассурдин Имавов Бокс/MMA/UFC

Джаред Каннонир хочет реванш с Нассурдином Имавовым.

Напомним, что Каннонир проиграл Имавову техническим нокаутом в четвертом раунде мейн-ивента UFC on ESPN 57.

«Подаю запрос о реванше. UFC едет в Париж в сентябре, и я бы хотел отправиться домой к Нассурдину и исправить ситуацию.

У Имавова будет преимущество домашнего поля, там не будет людей, скандирующих: «С-Ш-А, С-Ш-А».

Вот что я хочу сделать. Моя цель − матч-реванш с Париже. Он приехал ко мне, а я теперь буду рад отправиться во Францию», − сказал средневес UFC Джаред Каннонир.

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3 комментария
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Зачем это Имавову?
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Ответ Ма Из
Зачем это Имавову?
как у анкалаева с куцелабой, закрыть вопрос с досрочной остановкой
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