0

Евлоев готов к бою с Лопесом: «Почему нет? Этот парень впечатлил после проигрыша мне»

Мовсар Евлоев заявил, что готов провести реванш с Диего Лопесом.

«Лопес? Да, почему бы и нет? Этот парень впечатляет после проигрыша мне, сейчас он выше меня в рейтинге.

Даже если кто-то будет ниже меня в рейтинге, но проложит мне дорогу к титульнику, то мне без разницы.

Мне нужно драться часто, я слишком долго ждал боя. Как я говорил ранее, место в рейтинге не имеет значения, если у тебя нет титула», − сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

Евлоев считает, что ему должны дать бой с Топурией: «Волкановски – легенда, но он уже проиграл Илии»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
logoMMA
logoUFC
logoМовсар Евлоев
logoДиего Лопес
полулегкий вес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия − о бое с Евлоевым: «Лопес заслужил больше. Мовсар должен финишировать кого-нибудь»
315 февраля, 19:50
Евлоев объяснил уход от Абдрахманова к Абдель-Азизу: «Мне нужно больше внимания. Вопросы не к Саяту, а к боссу его компании»
1015 января, 18:34
Евлоев пошутил о своем режиме сна: «Сплю не больше четырех часов. Не знаю, может, я скоро умру?»
515 января, 17:58
Рекомендуем
Главные новости
Колби − о следующем бое: «Когда я прохожу полноценный лагерь, то могу победить любого в мире»
1сегодня, 09:51
Топурия − о бое с Махачевым: «Ислам − великий чемпион, настоящий зверь. Мне не нравится драться, когда я на 100% уверен в победе»
3сегодня, 09:29
Календарь боев в MMA и боксе в феврале-2025
94сегодня, 09:00
Евлоев считает, что ему должны дать бой с Топурией: «Волкановски – легенда, но он уже проиграл Илии»
2сегодня, 08:28
Колби − о бое с Порье: «Этот луизианский болотный мусор боится моей тени и уходит на пенсию, не защитив честь семьи»
2сегодня, 08:04
Топурия − о дагестанских бойцах: «Если не дать им доминировать в бою, то они всегда проигрывают»
25сегодня, 07:48
Махачев − о поражении Умара в бою с Мерабом: «Не сказал бы, что он проиграл, но для титула нужно делать больше»
27вчера, 18:38
Пимблетт вызвал Топурию: «Илия − карлик. Если он хочет в легкий вес, я его жду»
10вчера, 17:54
Опубликован официальный постер UFC 313: Перейра − Анкалаев, Гейджи − Хукер
6вчера, 16:58Фото
Махачев − об Усмане: «Если он перейдет в UFC, ему нужно поработать для титульника»
12вчера, 15:19
Ко всем новостям
Последние новости
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Рекомендуем