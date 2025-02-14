Евлоев готов к бою с Лопесом: «Почему нет? Этот парень впечатлил после проигрыша мне»

Мовсар Евлоев заявил, что готов провести реванш с Диего Лопесом.

«Лопес? Да, почему бы и нет? Этот парень впечатляет после проигрыша мне, сейчас он выше меня в рейтинге.

Даже если кто-то будет ниже меня в рейтинге, но проложит мне дорогу к титульнику, то мне без разницы.

Мне нужно драться часто, я слишком долго ждал боя. Как я говорил ранее, место в рейтинге не имеет значения, если у тебя нет титула», − сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев .

Евлоев считает, что ему должны дать бой с Топурией: «Волкановски – легенда, но он уже проиграл Илии»