Евлоев считает, что ему должны дать бой с Топурией: «Волкановски – легенда, но он уже проиграл Илии»

Мовсар Евлоев призвал UFC дать ему бой с Илией Топурией.

«Они уже дрались, и Волк проиграл Илии . Теперь в полулегком весе есть новые имена, я четвертый в рейтинге. Вы хотите увидеть реванш Волка и Илии или мой бой с Илией?

Конечно, Волкановски − легенда, он долго был чемпионом, но сейчас с него достаточно. Он был великим слишком долго. Теперь появилась свежая кровь.

У меня достаточно сил и желания, чтобы бороться за титул. Знаю, что UFC очень уважают Волкановски. Возможно, он станет следующим претендентом, если Илия не уйдет в 70 кг», − сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев.

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