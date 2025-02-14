Евлоев считает, что ему должны дать бой с Топурией: «Волкановски – легенда, но он уже проиграл Илии»
Мовсар Евлоев призвал UFC дать ему бой с Илией Топурией.
«Они уже дрались, и Волк проиграл Илии. Теперь в полулегком весе есть новые имена, я четвертый в рейтинге. Вы хотите увидеть реванш Волка и Илии или мой бой с Илией?
Конечно, Волкановски − легенда, он долго был чемпионом, но сейчас с него достаточно. Он был великим слишком долго. Теперь появилась свежая кровь.
У меня достаточно сил и желания, чтобы бороться за титул. Знаю, что UFC очень уважают Волкановски. Возможно, он станет следующим претендентом, если Илия не уйдет в 70 кг», − сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
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