Евлоев объяснил уход от Абдрахманова к Абдель-Азизу: «Мне нужно больше внимания. Вопросы не к Саяту, а к боссу его компании»
«С Саятом у меня до сих пор хорошие отношения. Если честно говорить, то мне выгоднее работать с тем, кто лучше справляется со своей работой, для кого я буду более востребован.
Считаю, что для человека, который хорошо делает свою работу, я − весомый продукт и потенциальный чемпион. Мне можно уделить больше внимания, а его было недостаточно, как бы грубо это ни звучало.
Долго ждал новостей от менеджеров, много вопросов приходилось решать самому. Понимаю, что большая компания, много бойцов. Кто-то в приоритете.
У меня вопросы не к Саяту, а к главному лицу моей бывшей менеджерской компании, этот американец Даниэль Рубенштейн.
Мог год пройти, и они даже… Мне важны человеческие отношения. Я понимал, что Саят − работник этой компании, не все от него зависит», − сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев, который в 2024 году стал клиентом Али Абдель-Азиза.
Евлоев пошутил о своем режиме сна: «Сплю не больше четырех часов. Не знаю, может я скоро умру?»
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