Топурия − о бое с Евлоевым: «Лопес заслужил больше. Мовсар должен финишировать кого-нибудь»
«Думаю, что Диего заслуживает это больше, чем Мовсар. У Мовсара больше боев, но у него восемь боев и восемь решений, пять из них − раздельные.
Чувак, тебе нужно финишировать кого-то. Сделай что-нибудь значимое в клетке. И тогда мы это сделаем, почему нет?
Я дерусь для того, чтобы развлекать фанатов, мне нужен партнер для того, чтобы порадовать публику. Мне не нужен тот, кто думает только о победе и будет пытаться схватить меня.
Но ему не удастся сделать это. Я бы нокаутировал Мовсара в первом раунде, но мне нужен кто-то, кто разогреет бой, кто станет партнером в этом танце», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Топурия уверен в победе над Махачевым: «Он отличный боец и лидер P4P, но я гораздо лучше него и сделаю с ним, что захочу»
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