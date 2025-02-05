Топурия − о бое с Евлоевым: «Лопес заслужил больше. Мовсар должен финишировать кого-нибудь»

Илия Топурия назвал условие для боя с Мовсаром Евлоевым.

«Думаю, что Диего заслуживает это больше, чем Мовсар. У Мовсара больше боев, но у него восемь боев и восемь решений, пять из них − раздельные.

Чувак, тебе нужно финишировать кого-то. Сделай что-нибудь значимое в клетке. И тогда мы это сделаем, почему нет?

Я дерусь для того, чтобы развлекать фанатов, мне нужен партнер для того, чтобы порадовать публику. Мне не нужен тот, кто думает только о победе и будет пытаться схватить меня.

Но ему не удастся сделать это. Я бы нокаутировал Мовсара в первом раунде, но мне нужен кто-то, кто разогреет бой, кто станет партнером в этом танце», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Топурия уверен в победе над Махачевым: «Он отличный боец и лидер P4P, но я гораздо лучше него и сделаю с ним, что захочу»