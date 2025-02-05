  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Топурия − о бое с Евлоевым: «Лопес заслужил больше. Мовсар должен финишировать кого-нибудь»
27

Топурия − о бое с Евлоевым: «Лопес заслужил больше. Мовсар должен финишировать кого-нибудь»

Илия Топурия назвал условие для боя с Мовсаром Евлоевым.

«Думаю, что Диего заслуживает это больше, чем Мовсар. У Мовсара больше боев, но у него восемь боев и восемь решений, пять из них − раздельные.

Чувак, тебе нужно финишировать кого-то. Сделай что-нибудь значимое в клетке. И тогда мы это сделаем, почему нет?

Я дерусь для того, чтобы развлекать фанатов, мне нужен партнер для того, чтобы порадовать публику. Мне не нужен тот, кто думает только о победе и будет пытаться схватить меня.

Но ему не удастся сделать это. Я бы нокаутировал Мовсара в первом раунде, но мне нужен кто-то, кто разогреет бой, кто станет партнером в этом танце», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Топурия уверен в победе над Махачевым: «Он отличный боец и лидер P4P, но я гораздо лучше него и сделаю с ним, что захочу»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: mainevent
logoUFC
logoИлия Топурия
logoMMA
logoДиего Лопес
logoМовсар Евлоев
полулегкий вес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Евлоев объяснил уход от Абдрахманова к Абдель-Азизу: «Мне нужно больше внимания. Вопросы не к Саяту, а к боссу его компании»
1015 января, 18:34
Евлоев пошутил о своем режиме сна: «Сплю не больше четырех часов. Не знаю, может, я скоро умру?»
515 января, 17:58
Евлоев − об ожидании титульника: «Я буду тут, пока у них не останется другого выбора, кроме как дать мне этот бой»
28 января, 08:59
Рекомендуем
Главные новости
Мойкано − об увольнении Розенстрайка из UFC: «Думаю, они посылают сигнал тяжеловесам»
6 минут назад
Доминик Круз выбыл из боя с Робом Фонтом (Cageside Press)
54 минуты назад
Менеджер Царукяна − о слухах про бой с Чендлером: «Т.н. журналисты ставят под угрозу бои, публикуя фейковое дерьмо»
сегодня, 16:54
Нганну заявил, что в его квартиру в Париже ворвалась полиция: «Они искали подозреваемых, это странный опыт»
1сегодня, 15:49
Конор прокомментировал слухи вокруг шрама на руке Стрикленда: «Стафилококк − единственная константа в ММА»
3сегодня, 14:56
Нганну поздравил Роналду с 40-летием: «С днем рождения, легенда»
6сегодня, 13:56Фото
Стрикленд опроверг, что подхватил стафилококк перед боем с дю Плесси: «У меня иммунитет, вы видели мои усики?»
6сегодня, 11:16
Уайт − о статусе Чимаева: «Очевидно, что он в очереди на титульник»
4сегодня, 11:06
Дю Плесси − о реванше со Стриклендом: «Хочу стереть все вопросы по поводу первого боя»
сегодня, 10:18
Стрикленд и дю Плесси обменялись колкостями на пресс-конференции: «Дрикус дерется как умственно отсталый»
3сегодня, 09:56
Ко всем новостям
Последние новости
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
4сегодня, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Рекомендуем