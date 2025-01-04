Кормье ожидает, что Топурия станет новой глобальной звездой ММА: «Ему придется тащить Евлоева и Лопеса к большим цифрам»
Даниэль Кормье заявил, что Илия Топурия может стать новой глобальной ММА-звездой.
«Чтобы занять место предыдущего поколения, нужно побить его. И теперь Илии забирает хайп у Волкановски и Холлоуэя, особенно если Топурия побьет Волка в реванше.
Это превратит Илию в суперзвезду мирового уровня. Думаю, у него еще есть работа в полулегком весе. К сожалению, ему предстоит бить ребят, которые плохо продаются.
Илии придется тащить Диего Лопеса и Мовсара Евлоева к большим цифрам, потому что последние девять лет дивизион принадлежал Волкановски и Холлоуэю», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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