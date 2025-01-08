Евлоев − о желании Топурии сменить вес: «Я могу пойти за ним хоть в средний дивизион»

Мовсар Евлоев высказался о желании Илии Топурии сменить дивизион.

«Честно говоря, я не совсем понимаю, что происходит. Макс Холлоуэя сказал, что больше не будет драться в 66 кг. И теперь Илия говорит то же самое сразу после моего боя.

Я не знаю, что происходит. Мне все равно, кто станет моим следующим соперником. Если чемпион уйдет в другой вес, он оставит пояс.

Так что я получу титул и последую за ним. Даже если он пойдет в средний вес, я пойду за ним. Мне нужно это имя в моем резюме. Он хорош, но не непобедимый», − сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев .

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