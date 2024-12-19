Евлоев − о бое с Топурией: «Я не дам ему идти вперед, он не сможет отправить меня в нокдаун»
Мовсар Евлоев объяснил, за счет чего победит Илию Топурию.
«Илия хорош, когда он прет вперед. Но я не дам ему это сделать, а сам окажу на него большое давление.
У меня крепкая голова, так что он не сможет отправить меня в нокдаун, если попадет», − сказал полулегковес UFC Мовсар Евлоев.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: TMZ Sports
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