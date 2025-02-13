Махачев − о Коноре: «У него проблемы с головой, бой с Хабибом изменил его жизнь»
Ислам Махачев высказался о поведении Конора Макгрегора.
«Он уже не будет прежним, как до боя с Хабибом. Это изменило его жизнь. Думаю, у него с головой проблемы. Он не может забыть то, что было тогда в клетке», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
В октябре-2018 Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом на челюсть и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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