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Махачев − о Коноре: «У него проблемы с головой, бой с Хабибом изменил его жизнь»

Ислам Махачев высказался о поведении Конора Макгрегора.

«Он уже не будет прежним, как до боя с Хабибом. Это изменило его жизнь. Думаю, у него с головой проблемы. Он не может забыть то, что было тогда в клетке», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

В октябре-2018 Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом на челюсть и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Махачев − о словах Топурии: «Наверное, от хорошей жизни набрал жирка и не может гонять в 66 кг»

Махачев − о завершении карьеры: «Не хочу уходить без второго пояса»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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