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Хабиб назвал ключевой момент в карьере: «После боя с Джонсоном я понял, что могу стать лучшим P4P»

Хабиб Нурмагомедов сказал, когда осознал себя звездным бойцом.

«Переломный момент − когда я дрался с Майклом Джонсоном в 2016 году. Тогда в главном бою Конор победил Альвареса, и я бросил ему вызов.

И пошли разговоры, что мы с ним будем драться. Тогда я почувствовал переломный момент в своей жизни: куда бы я ни шел и ни летал, все обсуждают этот бой.

Тогда я понял, что то, как я тренировался до этого − это ничто. После этого я понял, что меня ждут большие бои, поэтому я стал больше и правильнее тренироваться, уделяя внимание не только физике, но и менталке.

После того боя я сильно изменился, стал больше тренироваться. Изменил подход к боям и подготовке. Тогда я только кушал, спал и тренировался.

Бывало, что я за целый год ни разу не пропустил ни одной тренировки: зарядку, утреннюю и вечернюю тренировку.

В конце 2016 года я понял, что я могу стать лучшим в этом виде спорта. Не просто в своем весе, а стать лучшим pound-for-pound», − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб и Махачев – фанаты хинкала. Что это такое?

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Gorilla Fighting
logoКонор Макгрегор
logoUFC
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoМайкл Джонсон
logoХабиб Нурмагомедов
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