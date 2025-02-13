Махачев − о завершении карьеры: «Не хочу уходить без второго пояса»
Ислам Махачев намерен побороться за второй титул UFC до завершения карьеры.
«Не хочу уходить из боев, пока у меня не будет второго пояса. И не так важно, в каком весе», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.
Махачев не хочет драться с Топурией: «Илия не выполнил работу в своем дивизионе»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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