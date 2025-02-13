Махачев − о завершении карьеры: «Не хочу уходить без второго пояса»

Ислам Махачев намерен побороться за второй титул UFC до завершения карьеры.

«Не хочу уходить из боев, пока у меня не будет второго пояса. И не так важно, в каком весе», − сказал чемпион UFC в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев .

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