Хабиб ответил Конору: «Он говорил, а мы сделали. Дела превыше слов»

Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макрегору.

«Он говорил, а мы пришли и сделали. Дела превыше слов», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов .

Напомним, что в октябре-2018 Хабиб победил Конора Макрегора болевым приемом на челюсть в четвертом раунде.

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