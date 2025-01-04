Хабиб ответил Конору: «Он говорил, а мы сделали. Дела превыше слов»
Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макрегору.
«Он говорил, а мы пришли и сделали. Дела превыше слов», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что в октябре-2018 Хабиб победил Конора Макрегора болевым приемом на челюсть в четвертом раунде.
Хабиб Нурмагомедов: «Дагестанцы доминируют в любительском ММА. Здесь нет даже близкого сравнения не то, что с ирландцами, а со всем миром»
Конор после слов Хабиба об ирландских ММА: «Ничтожества с дерьмовой креативностью»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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