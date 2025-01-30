Адесанья сделал прогноз на бой Перейры и Анкалаева: «Поэтан», шама»
Исраэль Адесанья ставит на победу Алекса Перейры в бою с Магомедом Анкалаевым.
«Кто победит в бою Перейры и Анкалаева? «Поэтан», шама», − сказал средневес UFC Исраэль Адесанья.
Напомним, что бой Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева состоится 9 марта в Лас-Вегасе.
Перейра будет секундантом Стрикленда в бою с дю Плесси (MMA Fighting)
Анкалаев – о желании Перейры драться с ним: «Полная чушь. Месяц назад он хотел другого соперника, но UFC сказали ему драться со мной»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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