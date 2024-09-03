Дю Плесси − о вызове Перейры: «Ты и твой парень Стрикленд могут поспорить, кого я усыплю первым»

Дрикус дю Плесси отреагировал на вызов Алекса Перейры

«Алекс, ты и твой парень Шон Стрикленд могут устроить домашнюю разборку, кого я усыплю первым», − написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси .

Напомним, что Алекс Перейра и Шон Стрикленд дрались в среднем весе летом-2022, Перейра нокаутировал Шона в первом раунде.

Перейра вызвал дю Плесси: «Дрикус, будь готов драться со мной»

Вахитов назвал способ победить Перейру: «Нужен базовый ударник, который знает ошибки Алекса в защите»