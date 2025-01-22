Стрикленд предложил дю Плесси отказаться от борьбы в бою на UFC 312: «Я собираюсь сделать из тебя мужика»
Шон Стрикленд предложил Дрикусу дю Плесси провести бой только в стойке.
«Слушай, Дрикус. Я собираюсь сделать из тебя чертового мужика, стоя на ногах. Знаю, что тебе нравится бороться, душить людей и делать всякие гейские штучки», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд, который 9 февраля подерется с Дрикусом дю Плесси за титул.
Белал готов драться против Стрикленда в среднем весе: «Шон – буквальное определение слова «быдло». Люди должны заставить заплатить его за чушь, которую он несет»
Опубликован официальный постер турнира UFC 312: дю Плесси − Стрикленд 2
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Full Violence
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