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Стрикленд обратился к российским фанатам: «Чертовски рад, что за мной следят в России-матушке»

Шон Стрикленд обратился к фанатам из России.

«ММА − мировой вид спорта, у нас в зале ребята со всего мира, из России и Грузии. Я рад, что у меня есть фанаты в России-матушке, чертовски рад. Следите за мной, постараюсь устроить для вас кровавую баню», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд, который 9 февраля подерется за титул UFC с Дрикусом дю Плесси.

Стрикленд опроверг, что подхватил стафилококк перед боем с дю Плесси: «У меня иммунитет, вы видели мои усики?»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Все по бороде» by Beardserk
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logoДрикус дю Плесси
средний вес (MMA)
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