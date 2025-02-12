Усик заявил, что проведет два боя и завершит карьеру: «Мне осталось полтора-два года в боксе»

Александр Усик заявил, что завершит карьеру в течение двух лет.

«Думаю, мне осталось полтора-два года в боксе. Сам я себя чувствую отлично. Ощущаю, что мне нужно подготовиться максимум к двум боям. Только к двум», − сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик , победивший в декабре-2024 Тайсона Фьюри.

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