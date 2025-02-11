Чисора опубликовал фото с Усиком: «Привет, Александр»
Дерек Чисора опубликовал фото с Александром Усиком.
«Привет, Александр», – написал Чисора.
Дерек Чисора 9 февраля победил Отто Валлина. В октябре-2020 Усик победил Чисору решением судей.
Чисора поздравил Усика с победой над Фьюри: «Когда прилетишь в Лондон, приглашу тебя поужинать»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Дерека Чисоры
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