Кудряшов назвал боксеров, способных победить Усика: «Баколе крут для своих размеров, по бою с Дюбуа были вопросы»
Дмитрий Кудряшов назвал боксеров, способных победить Александра Усика.
«Первый это был бы Мартин Баколе. Он огромный, любит прессинговать и бьет под разными углами, умеет удары дозировать.
Для тяжеловеса таких размеров это круто, С Даниэлем Дюбуа реванш бы тоже глянул. Он вроде уже намечен.
Первый бой хоть Усик и выиграл досрочно, но были вопросы по попаданию в резинку или под нее. Кому как нравится. На безрыбье и раз рыба, а так и Дюбуа неплохо», – сказал боксер Дмитрий Кудряшов.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
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