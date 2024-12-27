Кудряшов назвал боксеров, способных победить Усика: «Баколе крут для своих размеров, по бою с Дюбуа были вопросы»

Дмитрий Кудряшов назвал боксеров, способных победить Александра Усика.

«Первый это был бы Мартин Баколе. Он огромный, любит прессинговать и бьет под разными углами, умеет удары дозировать.

Для тяжеловеса таких размеров это круто, С Даниэлем Дюбуа реванш бы тоже глянул. Он вроде уже намечен.

Первый бой хоть Усик и выиграл досрочно, но были вопросы по попаданию в резинку или под нее. Кому как нравится. На безрыбье и раз рыба, а так и Дюбуа неплохо», – сказал боксер Дмитрий Кудряшов .

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