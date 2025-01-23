WBC назвал претендентов на титульный бой с Усиком: Агит Кабайель подерется с Чжаном Чжилеем за временный пояс

Победитель поединка Агита Кабайеля и Чжана Чжилея подерется с Александром Усиком.

«Александр Усик защитил титул в реванше с Тайсоном Фьюри. 22 февраля Агит Кабайел сразится с Чжаном Чжилеем за временный титул WBC в тяжелом весе», − сказано в пресс-релизе WBC.

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