WBC назвал претендентов на титульный бой с Усиком: Агит Кабайель подерется с Чжаном Чжилеем за временный пояс
Победитель поединка Агита Кабайеля и Чжана Чжилея подерется с Александром Усиком.
«Александр Усик защитил титул в реванше с Тайсоном Фьюри. 22 февраля Агит Кабайел сразится с Чжаном Чжилеем за временный титул WBC в тяжелом весе», − сказано в пресс-релизе WBC.
Усик обратился к Фьюри после получения награды «Боксер года»: «Жадное пузо, спасибо большое, ты был классным соперником»
Александр Усик – лучший боксер 2024 года по версии журнала The Ring
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: WBC
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