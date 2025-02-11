Фрэнк Уоррен: «Если убрать Усика, Великобритания станет центром супертяжелого дивизиона»

Фрэнк Уоррен высказался о британских боксерах.

«Если убрать Усика , Великобритания станет центром супертяжелого дивизиона. Когда я начинал, у страны было много хороших бойцов, но ни один не стал чемпионом мира. Все были американцами. Сейчас – все британцы. С кем бы ни дрался Усик, он будет британцем. 95% лучших боксеров дивизиона – британцы», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.

Уоррен – о решении Фьюри завершить карьеру: «Не буду его ни в чем убеждать. Не исключаю, что он вернется»