Фрэнк Уоррен: «Если убрать Усика, Великобритания станет центром супертяжелого дивизиона»
Фрэнк Уоррен высказался о британских боксерах.
«Если убрать Усика, Великобритания станет центром супертяжелого дивизиона. Когда я начинал, у страны было много хороших бойцов, но ни один не стал чемпионом мира. Все были американцами. Сейчас – все британцы. С кем бы ни дрался Усик, он будет британцем. 95% лучших боксеров дивизиона – британцы», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.
Уоррен – о решении Фьюри завершить карьеру: «Не буду его ни в чем убеждать. Не исключаю, что он вернется»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем