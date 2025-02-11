0

Фрэнк Уоррен: «Если убрать Усика, Великобритания станет центром супертяжелого дивизиона»

Фрэнк Уоррен высказался о британских боксерах.

«Если убрать Усика, Великобритания станет центром супертяжелого дивизиона. Когда я начинал, у страны было много хороших бойцов, но ни один не стал чемпионом мира. Все были американцами. Сейчас – все британцы. С кем бы ни дрался Усик, он будет британцем. 95% лучших боксеров дивизиона – британцы», – сказал промоутер Фрэнк Уоррен.

Уоррен – о решении Фьюри завершить карьеру: «Не буду его ни в чем убеждать. Не исключаю, что он вернется»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sky Sports
logoАлександр Усик
Фрэнк Уоррен
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Фрэнк Уоррен: «Какой-то журналист сказал, что Фьюри сильно задрал шорты. Идиот ничего не знает о боксе»
625 декабря 2024, 11:30
Усик – о жалобе Уоррена на вердикт судей: «Дядя Фрэнк, думаю, слепой»
22 декабря 2024, 13:25
Уоррен – о поражении Фьюри: «Бред. Очень разочарован. Тайсон держал Усика в невыгодном положении большую часть боя»
222 декабря 2024, 00:41
Рекомендуем
Главные новости
Роган – о бое дю Плесси – Чимаев: «Мы еще не видели дю Плесси против соперников такого уровня»
234 минуты назад
Реванш Бетербиева и Бивола 22 февраля в прямом эфире покажет Первый канал
21вчера, 19:28
Дмитрий Бивол: «У Бетербиева больше нокаутирующей мощи. Но моя защита лучше»
11вчера, 17:10
Бетербиев – о первом поединке с Биволом: «Это был хороший бой. Близкий? Нет»
32вчера, 16:28
Магомед Анкалаев: «Перейра продолжает путешествовать, забывая, что 8 марта будет бороться за свою жизнь»
21вчера, 15:43
Шон Стрикленд: «В фильмах вправка носа выглядит намного сложнее, чем на самом деле. Я уже могу быть экспертом»
вчера, 14:46
Перейра предложил Адесанье совместные тренировки: «Я многое могу тебе показать, как и ты мне. Чама»
4вчера, 14:25
Турки Аль эш-Шейх считает Усика лучшим боксером современности. Бивол и Бетербиев – в топ-8
2вчера, 14:03
Бивол и Бетербиев проведут реванш в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать
4вчера, 13:30
Глава меддепартамента ACA Кантаев: «Старт тестирования планируем с 11 апреля. Допингом может считаться все, что запрещает лига»
1вчера, 12:13
Ко всем новостям
Последние новости
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Рекомендуем