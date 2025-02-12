Пимблетт − о желании Топурии драться с Махачевым: «Не вижу этого боя, Илия защитил свой пояс лишь один раз»
Пэдди Пимблетт раскритиковал возможный бой Ислама Махачева и Илии Топурии.
«Не вижу боя Илии с Исламом. Он защитил пояс лишь один раз. Обычно нужно защитить три раза, а он не такая большая звезда, чтобы делать такой прыжок.
Илия не Конор Макгрегор, чтобы сразу это делать и драться за пояс в другом весе. Не вижу этого боя, но посмотрим, что будет дальше.
Слышал, что Илия будет хедлайнером турнира UFC 314 в бою с Волкановски, но нам ничего пока неизвестно», − сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт.
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Илия Топурия: «Есть возможность получить три чемпиона UFC из Грузии. Разумеется, если этого захочет Бог»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Blood Red: Liverpool FC
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