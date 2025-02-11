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Джо Роган: «Надеюсь, Топурия поднимется в легкий вес и бросит вызов Махачеву»

Джо Роган хочет увидеть бой Илии Топурии и Ислама Махачева.

«Как бы безумно это ни звучало, я надеюсь, что Илия Топурия поднимется в легкий вес. Алекс Волкановски и Диего Лопес дерутся в полулегком, а Топурия поднимается и бросает вызов Исламу Махачеву.

Мне все равно, защитил он свой титул всего один раз или нет. Кого это волнует? Было бы здорово увидеть, как Илия дерется с еще одним претендентом в полулегком весе, но это не так интересно», – сказал Джо Роган.

Топурия хочет подраться с Махачевым в Испании: «Было бы идеально провести бой на «Сантьяго Бернабеу»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
logoДиего Лопес
logoИлия Топурия
logoИслам Махачев
logoUFC
logoАлександр Волкановски
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