Топурия хочет подраться с Махачевым в Испании: «Было бы идеально провести бой на «Сантьяго Бернабеу»
Илия Топурия хочет подраться с Исламом Махачевым в Испании.
«Наш бой с Махачевым было бы идеально провести в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Топурия уверен в победе над Махачевым: «Он отличный боец и лидер P4P, но я гораздо лучше него и сделаю с ним, что захочу»
Топурия − о бое с Махачевым: «Это интересно. Надеюсь, он состоится в будущем»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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