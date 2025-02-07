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Топурия хочет подраться с Махачевым в Испании: «Было бы идеально провести бой на «Сантьяго Бернабеу»

Илия Топурия хочет подраться с Исламом Махачевым в Испании.

«Наш бой с Махачевым было бы идеально провести в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Топурия уверен в победе над Махачевым: «Он отличный боец и лидер P4P, но я гораздо лучше него и сделаю с ним, что захочу»

Топурия − о бое с Махачевым: «Это интересно. Надеюсь, он состоится в будущем»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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