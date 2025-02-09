Илия Топурия: «Есть возможность получить три чемпиона UFC из Грузии. Разумеется, если этого захочет Бог»
Илия Топурия считает, что в UFC могут быть три чемпиона из Грузии.
«У нас есть возможность получить три чемпиона из Грузии. Если Бог захочет, разумеется», – сказал чемпион UFC Илия Топурия.
Напомним, Колби Тикнесс проиграл Александру Топурии единогласным решением судей на UFC 312.
Илия Топурия и Мераб Двалишвили владеют поясами промоушена.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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