Топурия − о бое с Махачевым: «Это интересно. Надеюсь, он состоится в будущем»

Илия Топурия заинтересован в бое с Исламом Махачевым.

«Да, это был бы интересный бой. Надеюсь, он состоится в ближайшем будущем», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия , в последний раз дравшийся в октябре-2024, когда нокаутировал Макса Холлоуэя.

Дана Уайт: «Самый опасный боец UFC? Джонс, Махачев, Топурия, Холлоуэй... Этот список можно продолжать долго»

Топурия – Махачеву: «Если я пожелаю, то финиширую тебя. Захочу – нокаутирую. Я сделаю так, чтобы это выглядело легко»