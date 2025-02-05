Топурия уверен в победе над Махачевым: «Он отличный боец и лидер P4P, но я гораздо лучше него и сделаю с ним, что захочу»

Илия Топурия заявил, что хочет драться с Исламом Махачевым.

«Ислам − отличный боец, лидер рейтинга P4P по мнению людей. Но в моем понимании я − лучший, я лучший боец в мире.

Знаю, что сделаю с Махачевым все, что захочу. Я намного лучше, чем он», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Топурия − о переходе в легкий вес: «Это то, чего я хочу, но если UFC скажет защищать мне пояс, я так и сделаю»

Топурия − о бое с Махачевым: «Это интересно. Надеюсь, он состоится в будущем»