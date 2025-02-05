Топурия уверен в победе над Махачевым: «Он отличный боец и лидер P4P, но я гораздо лучше него и сделаю с ним, что захочу»
Илия Топурия заявил, что хочет драться с Исламом Махачевым.
«Ислам − отличный боец, лидер рейтинга P4P по мнению людей. Но в моем понимании я − лучший, я лучший боец в мире.
Знаю, что сделаю с Махачевым все, что захочу. Я намного лучше, чем он», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Топурия − о переходе в легкий вес: «Это то, чего я хочу, но если UFC скажет защищать мне пояс, я так и сделаю»
Топурия − о бое с Махачевым: «Это интересно. Надеюсь, он состоится в будущем»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: mainevent
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем