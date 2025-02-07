Кормье отказался называть Джонса величайшим в истории: «Нельзя отрицать его величие, но такой титул не дают тому, кто читерил»

Даниэль Кормье объяснил, почему не считает Джона Джонса величайшим бойцом в истории ММА.

«Мы не можем отрицать величие Джона Джонса , он бился с тремя разными поколениями бойцов.

Очевидно, Джон − один из величайших всех времен. Но ты не можешь считаться самым великим, если делаешь всю эту грязную хрень», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Леон Эдвардс: «Джон Джонс − величайший боец всех времен. Белал − худший»

Уайт – о критике Джонса из-за допинга: «Когда вы думаете о его образе жизни за пределами октагона, то понимаете, что на самом деле его достижения еще более впечатляющие»