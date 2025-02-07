Кормье отказался называть Джонса величайшим в истории: «Нельзя отрицать его величие, но такой титул не дают тому, кто читерил»
Даниэль Кормье объяснил, почему не считает Джона Джонса величайшим бойцом в истории ММА.
«Мы не можем отрицать величие Джона Джонса, он бился с тремя разными поколениями бойцов.
Очевидно, Джон − один из величайших всех времен. Но ты не можешь считаться самым великим, если делаешь всю эту грязную хрень», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
Леон Эдвардс: «Джон Джонс − величайший боец всех времен. Белал − худший»
Уайт – о критике Джонса из-за допинга: «Когда вы думаете о его образе жизни за пределами октагона, то понимаете, что на самом деле его достижения еще более впечатляющие»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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