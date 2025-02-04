Уайт – о критике Джонса из-за допинга: «Когда вы думаете о его образе жизни за пределами октагона, то понимаете, что на самом деле его достижения еще более впечатляющие»
Дана Уайт высказал отношение к допинг-случаем Джона Джонса.
«Джонс не может быть GOAT из-за случая с допингом? Я полностью не согласен. Когда вы думаете о его образе жизни за пределами октагона, то понимаете, что на самом деле его достижения еще более впечатляющие», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, 7 ноября 2016 года USADA отстранила Джона Джонса от боев на один год за использование допинга.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Пирса Моргана
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