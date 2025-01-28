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Анкалаев – о желании Перейры драться с ним: «Полная чушь. Месяц назад он хотел другого соперника, но UFC сказали ему драться со мной»

Магомед Анкалаев назвал чушью слова Алекса Перейры о желании подраться с ним.

«Это полная чушь. Месяц назад он хотел другого соперника. Но UFC сказали ему драться со мной, а сейчас он выставляет это, как свою идею. 8 марта ты получишь свое.

Алекс, не ври, ты не просил меня. Это тупик. Я съем твое сердце», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.

Напомним, Алекс Перейра подерется с Анкалаевым 9 марта.

Алекс Перейра: «Я попросил о поединке с Анкалаевым. Можете спросить Уайта, я не вру»

Алекс Перейра: «Анкалаев – претендент, поэтому он много говорит. Я останусь молчаливым и собранным»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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