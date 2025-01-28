Алекс Перейра: «Я попросил о поединке с Анкалаевым. Можете спросить Уайта, я не вру»

Алекс Перейра заявил, что бой с Анкалаевым – его идея.

«Анкалаев говорит, будто UFC указывает мне, что делать. Но это я попросил о поединке...

Я – тот, кто пришел туда и сказал, что хочу подраться с Анкалаевым прямо сейчас. Я не вру, просто спросите у Даны Уайта», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра .

Напомним, Перейра подерется с Магомедом Анкалаевым 9 марта.

Алекс Перейра: «Анкалаев – претендент, поэтому он много говорит. Я останусь молчаливым и собранным»

Анкалаев – о Перейре: «Он ходит на все турниры UFC ради внимания и бесплатного алкоголя. Но он ему не поможет»