Алекс Перейра: «Я попросил о поединке с Анкалаевым. Можете спросить Уайта, я не вру»
Алекс Перейра заявил, что бой с Анкалаевым – его идея.
«Анкалаев говорит, будто UFC указывает мне, что делать. Но это я попросил о поединке...
Я – тот, кто пришел туда и сказал, что хочу подраться с Анкалаевым прямо сейчас. Я не вру, просто спросите у Даны Уайта», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, Перейра подерется с Магомедом Анкалаевым 9 марта.
Алекс Перейра: «Анкалаев – претендент, поэтому он много говорит. Я останусь молчаливым и собранным»
Анкалаев – о Перейре: «Он ходит на все турниры UFC ради внимания и бесплатного алкоголя. Но он ему не поможет»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
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