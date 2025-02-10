Канело может провести реванш с Биволом осенью 2025-го

Дмитрий Бивол и Сауль Альварес осенью могут провести реванш.

«Реванш с Биволом – один из вариантов на осень 2025 года. Но тут важно, чтобы Дмитрий выполнил свои обязательства по контракту на бой с Артуром Бетербиевым », – сообщили в команде Сауля Альвареса .

Напомним, в мае 2022-го Бивол победил Канело единогласным решением судей.

Бивол: «У Канело одиночный удар тяжелее, чем у Бетербиева»

Бивол – о реванше с Канело: «Закрытая тема. Мы ждали полтора года. Были только разговоры, никаких переговоров – вообще»