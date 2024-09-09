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Бивол сравнил Канело и Бетербиева: «Артур крупнее, у него сильнее удар, другая техника. Два совершенно разных бойца»

Дмитрий Бивол сравнил Сауля Альвареса и Артура Бетербиева

«Это два абсолютно разных бойца. Артур крупнее, у него сильнее удар, другая техника.

Бетербиев – самый сложный соперник? Каждый бой – самый сложный и важный для меня. Я смотрел последние бои Артура. Он показал в поединке с Каллумом Смитом, что у него по-прежнему есть мощь и давление. Это был хороший бой.

Что я противопоставлю Артуру? Увидите на ринге», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Канело – о реванше с Биволом: «Готов подняться в полутяжелый вес, если Дмитрий побьет Бетербиева»

Тренер Бетербиева: «Бивол классно разобрался с Канело, но Артур слишком крупный для него. Он прижмет Дмитрия к канатам и убьет»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Frank Warren’s Queensberry Promotions
logoАртур Бетербиев
logoСауль Альварес
logoДмитрий Бивол
logoбокс
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