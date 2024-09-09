Бивол сравнил Канело и Бетербиева: «Артур крупнее, у него сильнее удар, другая техника. Два совершенно разных бойца»
Дмитрий Бивол сравнил Сауля Альвареса и Артура Бетербиева
«Это два абсолютно разных бойца. Артур крупнее, у него сильнее удар, другая техника.
Бетербиев – самый сложный соперник? Каждый бой – самый сложный и важный для меня. Я смотрел последние бои Артура. Он показал в поединке с Каллумом Смитом, что у него по-прежнему есть мощь и давление. Это был хороший бой.
Что я противопоставлю Артуру? Увидите на ринге», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Канело – о реванше с Биволом: «Готов подняться в полутяжелый вес, если Дмитрий побьет Бетербиева»
Тренер Бетербиева: «Бивол классно разобрался с Канело, но Артур слишком крупный для него. Он прижмет Дмитрия к канатам и убьет»
Опубликовал: Артем Чугунов
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