Бивол сравнил Канело и Бетербиева: «Артур крупнее, у него сильнее удар, другая техника. Два совершенно разных бойца»

Дмитрий Бивол сравнил Сауля Альвареса и Артура Бетербиева

«Это два абсолютно разных бойца. Артур крупнее, у него сильнее удар, другая техника.

Бетербиев – самый сложный соперник? Каждый бой – самый сложный и важный для меня. Я смотрел последние бои Артура. Он показал в поединке с Каллумом Смитом , что у него по-прежнему есть мощь и давление. Это был хороший бой.

Что я противопоставлю Артуру? Увидите на ринге», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Канело – о реванше с Биволом: «Готов подняться в полутяжелый вес, если Дмитрий побьет Бетербиева»

Тренер Бетербиева: «Бивол классно разобрался с Канело, но Артур слишком крупный для него. Он прижмет Дмитрия к канатам и убьет»