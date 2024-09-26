Бивол не думает о реванше с Канело: «Если он хочет драться, ему нужно говорить не с прессой, а с Эдди Хирном»
Дмитрий Бивол высказался о реванше с Саулем Альваресом.
«Реванш с Канело? Я об этом просто не думаю. У меня тренировочный лагерь и бой с Бетербиевым, а далее посмотрим.
Это просто болтовня. Если ему нужен бой, то Саулю нужно говорить не с прессой, а с Эдди Хирном», − сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, победивший Сауля Альвареса единогласным решением судей.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing News
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