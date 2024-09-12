Канело − о боях с Кроуфордом, Бенавидесом, Биволом и Бетербиевым: «Почему бы и нет?»
Сауль Альварес заявил, что открыт к боям с ведущими средневесами и полутяжеловесами.
«Бои с Кроуфордом, Бенавидесом и победителем боя Бетербиев − Бивол? Почему бы и нет? Может быть. Это же бокс.
Сколько мне потребуется заплатить? Вы уже все знаете, я все сказал. Ответ известен, ребята, − сказал чемпион мира по боксу Сауль Альварес.
Канело − о Кроуфорде: «Это легкий бой для меня, но Теренс хорош»
Канело хочет драться с Конором: «Очень легкие деньги, нокаутирую его за один-три раунда»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Манука Акопяна
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