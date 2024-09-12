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Канело − о боях с Кроуфордом, Бенавидесом, Биволом и Бетербиевым: «Почему бы и нет?»

Сауль Альварес заявил, что открыт к боям с ведущими средневесами и полутяжеловесами.

«Бои с Кроуфордом, Бенавидесом и победителем боя БетербиевБивол? Почему бы и нет? Может быть. Это же бокс.

Сколько мне потребуется заплатить? Вы уже все знаете, я все сказал. Ответ известен, ребята, − сказал чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

Канело − о Кроуфорде: «Это легкий бой для меня, но Теренс хорош»

Канело хочет драться с Конором: «Очень легкие деньги, нокаутирую его за один-три раунда»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Манука Акопяна
logoАртур Бетербиев
logoСауль Альварес
logoДмитрий Бивол
logoТеренс Кроуфорд
logoбокс
logoДавид Бенавидес
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