Бивол – о реванше с Канело: «Закрытая тема. Мы ждали полтора года. Были только разговоры, никаких переговоров – вообще»

Дмитрий Бивол не планирует реванш с Канело .

«Канело хочет драться со мной, если я стану абсолютным чемпионом? Я не думаю о нем. Мы полтора года ждали реванша. С его стороны были только разговоры, но никаких действий. Переговоров не было вообще.

Теперь это просто закрытая тема. Я сейчас занят Артуром Бетербиевым », – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Напомним, Бивол победил Канело единогласным решением судей в мае 2022-го.

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