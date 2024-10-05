Бивол – о реванше с Канело: «Закрытая тема. Мы ждали полтора года. Были только разговоры, никаких переговоров – вообще»
Дмитрий Бивол не планирует реванш с Канело .
«Канело хочет драться со мной, если я стану абсолютным чемпионом? Я не думаю о нем. Мы полтора года ждали реванша. С его стороны были только разговоры, но никаких действий. Переговоров не было вообще.
Теперь это просто закрытая тема. Я сейчас занят Артуром Бетербиевым», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Напомним, Бивол победил Канело единогласным решением судей в мае 2022-го.
Бивол не думает о реванше с Канело: «Если он хочет драться, ему нужно говорить не с прессой, а с Эдди Хирном»
Канело − о боях с Кроуфордом, Бенавидесом, Биволом и Бетербиевым: «Почему бы и нет?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Fight Hub TV
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости