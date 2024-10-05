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Бивол – о реванше с Канело: «Закрытая тема. Мы ждали полтора года. Были только разговоры, никаких переговоров – вообще»

Дмитрий Бивол не планирует реванш с Канело .

«Канело хочет драться со мной, если я стану абсолютным чемпионом? Я не думаю о нем. Мы полтора года ждали реванша. С его стороны были только разговоры, но никаких действий. Переговоров не было вообще.

Теперь это просто закрытая тема. Я сейчас занят Артуром Бетербиевым», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Напомним, Бивол победил Канело единогласным решением судей в мае 2022-го.

Бивол не думает о реванше с Канело: «Если он хочет драться, ему нужно говорить не с прессой, а с Эдди Хирном»

Канело − о боях с Кроуфордом, Бенавидесом, Биволом и Бетербиевым: «Почему бы и нет?»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Fight Hub TV
logoСауль Альварес
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