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Уайт – о решении Круза завершить карьеру: «Рад, что он наконец решился это сделать»

Дана Уайт прокомментировал решение Доминика Круза завершить карьеру.

«Я рад, что он наконец решился это сделать. У него впечатляющий менталитет. Столько желания вернуться после такого количества операций. Вы должны отдать ему должное», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Доминик Круз завершил карьеру бойца: «Последние 25 лет я вложил в этот спорт все силы, но два вывиха плеча за восемь месяцев поставили на мне крест»

Доминик Круз выбыл из боя с Робом Фонтом (Cageside Press)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
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