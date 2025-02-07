Доминик Круз завершил карьеру бойца: «Последние 25 лет я вложил в этот спорт все силы, но два вывиха плеча за восемь месяцев поставили на мне крест»

Доминик Круз объявил о завершении карьеры бойца.

«Это сообщение для моих фанатов по всему миру. Последние 25 лет я все силы вкладывал в этот спорт.

Надеялся на последний бой, но, к сожалению, два вывиха плеча за восемь месяцев поставили на мне крест.

Я отдал все, что у меня было, но иногда тело просто не в состоянии тебя слушаться. Этот спорт был для меня всем. Он помог мне стать тем, кем я стал.

Спасибо, UFC, за создание платформы, которая предложила путь для бойцов вроде меня. Вы разрушили барьеры и создали сцену не только для бойцов.

Я невероятно благодарен всем, кто покупал билеты, оплачивал перелеты и отели, чтобы поддержать меня. Вы сделали это путешествие незабываемым. С любовью, Доминик», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC Доминик Круз .

В последний раз Круз дрался в 2022 году, проиграв нокаутом Марлону Вере.

Доминик Круз выбыл из боя с Робом Фонтом (Cageside Press)