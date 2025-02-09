Уайт – о победе дю Плесси: «Что бы Дрикус ни делал, это работает. Ему ничего не нужно менять в своем стиле»

Дана Уайт прокомментировал победу дю Плесси над Стриклендом.

«Что бы он ни делал, это работает. Дрикус – чемпион мира. Ему ничего не нужно менять в своем стиле из-за моих слова», – заявил президент UFC Дана Уайт .

Напомним, дю Плесси победил Шона Стрикленда в главном событии UFC 312.

«Я люблю страдания. За ними – лучший день». Стрикленду сломали нос в шести местах, но он все равно счастлив

Дю Плесси готов защищать титул только против Чимаева: «Хочу убедиться, что у людей не осталось сомнений, кто GOAT среднего веса»