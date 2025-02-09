Уайт – о победе дю Плесси: «Что бы Дрикус ни делал, это работает. Ему ничего не нужно менять в своем стиле»
Дана Уайт прокомментировал победу дю Плесси над Стриклендом.
«Что бы он ни делал, это работает. Дрикус – чемпион мира. Ему ничего не нужно менять в своем стиле из-за моих слова», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, дю Плесси победил Шона Стрикленда в главном событии UFC 312.
«Я люблю страдания. За ними – лучший день». Стрикленду сломали нос в шести местах, но он все равно счастлив
Дю Плесси готов защищать титул только против Чимаева: «Хочу убедиться, что у людей не осталось сомнений, кто GOAT среднего веса»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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