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Уайт – о победе дю Плесси: «Что бы Дрикус ни делал, это работает. Ему ничего не нужно менять в своем стиле»

Дана Уайт прокомментировал победу дю Плесси над Стриклендом.

«Что бы он ни делал, это работает. Дрикус – чемпион мира. Ему ничего не нужно менять в своем стиле из-за моих слова», – заявил президент UFC Дана Уайт.

Напомним, дю Плесси победил Шона Стрикленда в главном событии UFC 312.

«Я люблю страдания. За ними – лучший день». Стрикленду сломали нос в шести местах, но он все равно счастлив

Дю Плесси готов защищать титул только против Чимаева: «Хочу убедиться, что у людей не осталось сомнений, кто GOAT среднего веса»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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