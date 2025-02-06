Уайт − о статусе Чимаева: «Очевидно, что он в очереди на титульник»

Дана Уайт подтвердил, что Хамзат Чимаев − претендент на титульный бой в среднем весе.

«Его не будет на турнире, насколько я знаю. Не знал, что он прилетел в Австралию. Очевидно, что он в очереди на титульник», − сказал президент UFC Дана Уайт .

Чимаев ответил Стрикленду: «Почему ты все время плачешь? Отец не любил тебя или любил, но слишком сильно?»