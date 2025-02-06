Доминик Круз выбыл из боя с Робом Фонтом (Cageside Press)
Бой Доминика Круза и Роба Фонта отменен.
Как сообщает Cageside Press, поединок между Робом Фонтом и Домиником Крузом отменен из-за вылета Круза. Причина решения не называется.
Доминик Круз в последний раз дрался в августе-2022, проиграв нокаутом Марлону Вере. Фонт в октябре-2024 победил Кайлера Филлипса.
Доминик Круз: «Альдо не хотел со мной драться, потому что я выпал из топа. А потом он вышел на бой с Мартинесом, который был на 14-й строчке»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Cageside Press
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