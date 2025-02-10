Али Абдель-Азиз: «Думаю, что если бы Хабиб подрался с Фергюсоном, то Тони закончил бы карьеру на 5-10 лет раньше. Как это было с Конором»

Абдель-Азиз считает, что Хабиб мог бы вынудить Фергюсона раньше закончить карьеру.

«Правда думаю, что если бы Хабиб подрался с Фергюсоном , то Тони закончил бы карьеру на 5-10 лет раньше. Как это было с Конором Макгрегором », – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз .

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