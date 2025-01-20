Абдель-Азиз – о возможных соперниках Махачева: «Гейджи – если победит Хукера. Дариуш – если одолеет Порье»
Менеджер Махачева назвал двух потенциальных соперников Ислама.
«Если Джастин Гейджи победит Дэна Хукера, то может легко стать следующим соперником Ислама. Если Бенеил Дариуш победит Дастина Порье – он также может стать претендентом. Это будут два новых имени, с которыми Махачев еще не дрался», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.
Как правильно воспринимать доминацию Махачева
Махачев за раунд растерзал Мойкано и защитил титул UFC. Теперь он точно круче Хабиба
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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