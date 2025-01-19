Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде боя против Мераба Двалишвили
Умар Нурмагомедов сломал руку в бою против Мераба Двалишвили.
«Умар сломал руку в первом раунде. Никаких оправданий», – написал менеджер бойца Али Абдель-Азиз.
Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова единогласным решением на UFC 311.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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